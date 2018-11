POL-DA: Heppenheim: Fahrraddiebe lassen Beute am Gleis 2 zurück - Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer

2 weitere Medieninhalte

Heppenheim (ots) - Fünf Fahrräder wollten mehrere Jugendliche am 27. Oktober am Heppenheimer Bahnhof, am Fahrradstellplatz, Bereich Gleis 2, stehlen, bevor sie gestört wurden und eiligst ohne Beute verschwanden. Die Besitzer von zwei der aufgebrochenen Räder konnten zwischenzeitlich ermittelt werden. Die Polizei in Heppenheim sucht jetzt die rechtmäßigen Eigentümer der verbliebenen drei sichergestellten Fahrräder.

Es handelt sich zum einen um ein schwarzes Damenrad der Marke Göricke BOULEVARD, 7-Gang. Zum anderen um ein rotes Damenrad MARS Comfort mit einer 3-Gang-Schaltung sowie um ein Mountainbike mit schwarzem Rahmen des Herstellers RAGAZZI Liner. Auf dem Gepäckträger ist ein Korb befestigt.

Wer erkennt sein Eigentum wieder? Wer kann Hinweise zur Herkunft der Räder geben?

Die Eigentümer oder Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe (DEG) unter der zentralen Rufnummer 06252 / 7060.

