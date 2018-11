POL-DA: Lützelbach-Rimhorn: Einbrecher erbeuten Bargeld

Lützelbach-Rimhorn (ots) - Ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Furthstraße geriet in der Zeit zwischen Samstag (10.11.), 16.15 Uhr und Sonntag (11.11.), 7.00 Uhr in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich über eine aufgehebelte Tür Zugang in das Gebäude und gelangten so anschließend in ein im Haus befindliches Büro. Aus diversen Behältnissen ließen die ungebetenen Besucher dort Bargeld mitgehen, bevor sie wieder das Weite suchten.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

