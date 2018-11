Groß-Umstadt (ots) - Am Montagmorgen (12.11.) gegen 8.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Realschulstraße, bei dem ein 14 Jahre altes Mädchen leicht am Fuß verletzt und im Anschluss zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Mädchen hatte zuvor die Straße im Bereich der Bushaltstelle, gegenüberliegend der Max-Planck-Schule überquert, als sie von der noch unbekannten Autofahrerin übersehen und am Fuß erfasst wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Schulbus in der Haltebucht gestoppt. Laut Zeugen soll es sich bei dem Auto, dass der 14-Jährigen über den Fuß rollte, um einen weißen Kleinwagen mit Offenbacher Kennzeichen handeln. Die Fahrerin soll im Anschluss angehalten, kurz ausgestiegen, ihre Fahrt jedoch unvermittelt, ohne ihre Personalien zu hinterlassen oder sich um die Verletzte zu kümmern, fortgesetzt haben. Die Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und sucht für den Fortgang der weiteren Ermittlungen Zeugen des Vorfalls. Wer Angaben zum Unfallhergang machen oder Hinweis zu der flüchtenden Autofahrerin machen kann, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer (06071/9656-0) zu melden.

