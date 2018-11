POL-DA: Fürth: 69-Jähriger stürzt vom Dach und erliegt Verletzungen

Fürth (Bergstraße) (ots) - Ein 69 Jahre alter Arbeiter einer Elektroinstallationsfirma ist am Samstag (10.11.) bei Arbeiten an der Satelitenanlage auf dem Dach eines Wohnhauses in der Schillerstraße abgestürzt und noch am Unfallort seinen hierbei erlittenen schweren Verletzungen erlegen.

Neben der Polizei wurde auch die Abteilung Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Darmstadt in die Unfalluntersuchungen eingeschaltet.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Unglücks dauern an.

