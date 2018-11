POL-DA: Kelsterbach: Einbrecher kommen über den Balkon

Kelsterbach (ots) - Über den Balkon im 2. Obergeschoss eines Hauses in der Rüsselsheimer Straße verschafften sich Kriminelle in der Zeit zwischen Samstag (10.11), 12.00 Uhr und Sonntag (11.11.), 5.30 Uhr, Zugang in eine dortige Wohnung.

Die Zimmer wurden von den ungebetenen Besuchern anschließend komplett durchwühlt. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zudem versuchten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (11.11.) in ein Einfamilienhaus "Zum Sportfeld" einzudringen. Mit ihren Aufbruchsversuchen an einem Fenster und einer Tür scheiterten sie allerdings. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die Einbrecher allerdings einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell