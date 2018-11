Darmstadt (ots) - Bislang noch unbekannte Täter haben am Samstag (10.11.) ihr Unwesen auf einem Sportplatz in der Brandenburgerstraße getrieben. Während eines laufenden Fußballspiels, suchten die Diebe in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19 Uhr die Umkleidekabinen auf. Gewaltsam brachen sie die Tür zu dem Raum auf und begaben sich auf die Suche nach Beute. Dabei durchwühlten sie die Sporttaschen der Spieler und entwendeten Wertsachen im Wert von etwa 750 Euro. Möglicherweise wurden die Kriminellen bei ihrer Tat beobachtet? Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Pfungstädter Polizei unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu melden.

