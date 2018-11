POL-DA: Seeheim-Jugenheim. Senior in Wohnung überfallen und ausgeraubt

Seeheim-Jugenheim (ots) - Seeheim-Jugenheim. Am frühen Sonntagmorgen (11.11.2018) gegen 01:00 Uhr schlugen zwei maskierte Täter die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Seeheim ein und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Der 80-jährige Hauseigentümer, der auf der Couch im Wohnzimmer schlief, wurde mit einem Messer bedroht und gefesselt. Der Mann wurde durch einen Täter in Schach gehalten, während der zweite Täter das Haus nach Wertgegenständen durchsuchte. Nachdem die Räuber mit einer hochwertigen Herrenarmbanduhr und mehreren hundert Euro Bargeld geflüchtet waren, konnte sich der Geschädigte befreien und Hilfe holen. Von den Straftätern ist nur bekannt, dass es sich um zwei schlanke männliche Personen handelt. Sie waren zur Tatzeit maskiert und sollen Deutsch gesprochen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den flüchtigen Personen verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei, K10 Darmstadt, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

