POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Heppenheim (ots) - Am 09.11.2018 wurde zwischen 17:40-17:50 Uhr in Heppenheim in der Siegfriedstraße auf Höhe der Hausnummer 194 ein blauer Honda Jazz durch einen Unfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die geschätzte Schadenshöhe beträgt ca. 1500EUR. Zeugen des Vorfalls wenden sich bitte an die Polizeistation Heppenheim, Weiherhausstraße 21, 64646 Heppenheim unter der Telefonnummer Tel.: 06252 / 706 - 0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

PHK Moch

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell