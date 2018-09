POL-DA: Darmstadt: Länderübergreifende Kontrollen auf der Autobahn

Darmstadt (ots) - Bei länderübergreifenden Kontrollmaßnahmen im Laufe des Dienstags (11.09.) waren insbesondere Kleinbusse und Kleinlaster im Visier der Polizei. Zusammen mit Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Karlsruhe und Koblenz wurden zwischen 12 Uhr und 18 Uhr insgesamt 14 Fahrzeuge mit deutscher und ausländischer Zulassung auf den Autobahnen rund um das Darmstädter Kreuz überprüft. Für acht davon war das Gelände der Polizeiautobahnstation Südhessen an diesem Tag die Endstation. Die eingesetzten Beamten stellten bei drei Fahrzeugen so erhebliche technische Mängel fest, dass eine Weiterfahrt untersagt wurde. Ebenfalls nicht weiterfahren durften fünf Kleinbusse, die keinen Fahrtenschreiber eingebaut hatten, keine Genehmigung zur Personenbeförderung vorweisen konnten oder bei denen in einem Fall die Fahrerlaubnis des Fahrers ungültig war. Zur Sicherung der eingeleitetenn Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren erhoben die einsetzten Polizisten rund 9.000 Euro an Sicherheitsleistung.

