Viernheim (ots) - Ein 36 Jahre alter Mann wurde bei einer handfesten Auseinandersetzung am Dienstagmittag (11.09.) in einem Mehrfamilienhaus in der Rathausstraße verletzt. Nach ersten Erkenntnissen gingen der Auseinandersetzung verbale Streitigkeiten zwischen zwei Familien voraus. In dessen Verlauf soll ein 28 Jahre alter Mann dem Viernheimer zunächst einen Aschenbecher an den Kopf geworfen und ihn anschließend mit einem Kantholz attackiert haben. Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, alarmierten gegen 13.20 Uhr die Polizei. Der 36-Jährigen kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, der Tatverdächtige wurde festgenommen und muss sich jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Wie es zu dem Gewaltausbruch kommen konnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

