Rüsselsheim (ots) - Ein 30 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme in der Nacht zum Mittwoch (12.09.) in einem Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten. Zeugen hatten gegen kurz vor 1 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie einen Mann beobachten konnte, der ein Stromhäuschen in der Königsstädter Straße mit Graffiti besprühte. Sofort alarmierte Polizeistreifen nahmen den beschriebenen Mann noch in Tatortnähe fest. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, die den Tatverdacht gegen den Rüsselsheimer erhärteten. Der 30-Jährige musste eine erkennungsdienstliche Behandlung auf der Wache über sich ergehen lassen. Ob er auch für weitere, gleichgelagerte Taten in Betracht kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

