Viernheim (ots) - Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die am Donnerstag, den 06.09.2018,um 07.30 Uhr einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Zum genannten Zeitpunkt parkte ein grauer Hyundai in der Straße " Am Königsacker " Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein Fahrrad, möglicherweise ein Kinderfahrrad, beim Vorbeifahren einen Schaden an der Beifahrertüre verursacht hat.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/944-0 in Verbindung zu setzen.

