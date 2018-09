Groß-Gerau (ots) - Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau hat am Dienstagabend (11.09.) einen 28 Jahre alten Mann nach Zündeleien im Bereich der Klein-Gerauer-Straße vorläufig festgenommen. Zeugen hatten gegen 21.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie den Groß-Gerauer im Bereich einer dortigen Hecke beobachten konnten. Er versuchte, diese in Brand zu setzen. Anschließend lief er in Richtung einer nahen Bushaltestelle davon. Bei Eintreffen der Polizisten brannte hier der Inhalt eines metallenen Mülleimers sowie ein Teilstück der Hecke. Der 28-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,92 Promille. Die Nacht musste der Ertappte in einem Polizeigewahrsam verbringen. Wegen des Inbrandsetzens wird jetzt gegen ihn in einem Verfahren ermittelt.

