POL-DA: Trebur: Mutmaßlicher Streich mit ernsten Folgen

Trebur (ots) - Unbekannte haben im Laufe des Dienstagvormittags (11.09.) an der Vorderbremse eines Rades einer 12-jährigen Schülerin manipuliert. Das Mädchen aus Trebur konnte während der Fahrt deshalb nicht Bremsen und kam zu Fall. Sie hatte ihr Rad zwischen 9.30 Uhr und 12.25 Uhr an den Fahrradständern ihrer Schule in der Theobaldstraße abgestellt. Der mutmaßliche Streich hat jetzt ernste Folgen. Die Polizei hat Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet. Zeugen, die Hinweise haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06152/175-0 bei der Polizeistation Groß-Gerau zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell