POL-DA: Babenhausen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Babenhausen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (09.09.) den Glaseinsatz einer Haustür stark beschädigt. Zwischen Mitternacht und circa 8.30 Uhr am folgenden Morgen schlugen die Kriminellen ein faustgroßes Loch in die Doppelverglasung des Einfamilienhauses in der Schlossgasse. Eine Zeugin vernahm gegen 0.30 Uhr verdächtige Geräusche, die nach ersten Erkenntnissen mit der Sachbeschädigung in Zusammenhang stehen könnten. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern haben, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg zu melden (06071/9656-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell