POL-DA: Gernsheim: Auf frischer Tat

Gernsheim (ots) - Am Dienstagmorgen (11.09.1018) gegen 05:30 Uhr staunte ein Fahrzeugbesitzer nicht schlecht, als er zu seinem in der Straße "Im Rosengarten" abgestellten Auto kam und eine ihm fremde Person darin saß. Einer alarmierten Polizeisteife gegenüber machte der offensichtlich alkoholisierte fremde Fahrzeuginsasse widersprüchliche Angaben hinsichtlich seines momentanen Aufenthalts in dem Auto. Bei der Kontrolle und Durchsuchung des 39-jährigen konnten mehre Gegenstände aufgefunden werden, die dem Fahrzeugeigner zuzuordnen waren. Auf welche Art und Weise sich der Mann Zutritt zum Fahrzeug verschaffte, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

