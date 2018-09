Lampertheim (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagmorgen (9.9), 9 Uhr und Dienstagmorgen (11.9), 9.30 Uhr, hatten es Vandalen auf einen Daimler, Modell GLC 250 4 Matic in der Straße "Neue Schulstraße" abgesehen und den linken Außenspiegel des geparkten Autos abgerissen. Der somit verursachte Sachschaden wird bislang auf rund 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06206/94400 entgegen.

