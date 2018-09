Pfungstadt (ots) - Weil ein schwarzer Golf vom Hersteller Volkswagen am späten Montagabend (10.9) in der Ringstraße in den Fokus eines Kriminellen geriet, hat die Polizei in Pfungstadt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Der noch unbekannte Täter hatte mehrere Kratzer an dem Fahrzeug hinterlassen und damit einen Sachschaden von circa 1000 Euro verursacht. Zeugen hatten gegen 21.30 Uhr eine etwa 1,75 Meter große männliche Person unmittelbar an dem Auto beobachten können, die sich dann in südliche Richtung entfernte. Er hatte eine schlanke Gestalt und kurze dunkelblonde Haare. Zum Zeitpunkt dieser Beobachtung war er mit einer Khaki-Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet. Sein äußeres Erscheinungsbild wird als osteuropäisch bezeichnet. Aufgrund seiner Bewegungen wurde der Mann als stark alkoholisiert wahrgenommen. Inwieweit der beschriebene Mann mit dem Vorfall in Verbindung steht, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe Zeuge mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06157/95090 bei Pfungstädter Polizei zu melden.

