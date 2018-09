POL-GG: Zeugen gesucht nach Unfallflucht in der Hochstraße/ Kelsterbach!!!

Kelsterbach (ots) - Das blaue Pkw Opel stand über Nacht vom 10.09.2018 auf den 11.09.2018 ordnungsgemäß in der Hochstraße in Kelsterbach am rechten Fahrbahnrand. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Weiterhin entstand am vorderen linken Kotflügel Kratzer. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem flüchtigen Unfallverursacher um einen Fahrradfahrer handelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107-71980 zu melden.

