Brombachtal (ots) - Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes ein Weidegerät der Marke Patura im Wert von rund 250 EUR von einer Wiese entwendet. Das Gerät war an einer Viehweide im Bereich der Gemarkung "Am Berg" angebracht und zwischen 15.30 Uhr am Samstag (08.09.) und 7.30 Uhr am Folgetag gestohlen. Die Polizei in Erbach hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 06062/953-0 auf Hinweise aus der Bevölkerung.

