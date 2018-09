Bensheim (ots) - In der Nacht zum Montag (10.09.) hatten Kriminelle ein Fahrzeug im Visier, das seit dem späten Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Königsberger Straße abgestellt war. Gegen 6.45 Uhr bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter, die im Laufe der Nacht in das Fahrzeug eingedrungen waren. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie es im Innenraum auf Bargeld, Schlüssel und Zigaretten abgesehen. Mit ihrer Beute ergriffen die Unbekannten anschließend die Flucht. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Bensheim nimmt in diesem Zusammenhang unter der Rufnummer 06251/8468-0 Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell