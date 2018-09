Rüsselsheim (ots) - Mit insgesamt 15 Computerbildschirmen und einem Multifunktionsdrucker im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entkamen bislang noch unbekannte Täter nach einem Einbruch in ein Bürogebäude im Laufe des Wochenendes. Zwischen 15 Uhr am Freitagnachmittag (07.09.) und 13.30 Uhr am Montag (10.09.) drangen Kriminelle durch ein Fenster in das Anwesen in der Rheinstraße ein. Aus dem EDV-Schulungsraum entwendeten sie anschließend die Elektronikgeräte und flüchteten mit ihrer Beute. Aufgrund des Umfangs des Diebesgutes kann davon ausgegangen werden, dass die Unbekannten ein größeres Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben könnten. Wer hat zum Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe bemerkt? Die Ermittler der Polizei in Rüsselsheim hoffen in diesem Zusammenhang auf Zeugenhinweise (06142/696-0).

