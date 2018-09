Münster (ots) - Am Montag (10.09.2018) ereignete sich gegen 13:10 Uhr im Bereich Goethestraße / Steinstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriger Junge leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr das Kind mit einem Tretroller den Gehweg auf der linken Fahrbahnseite. Vor einem geparkten Fahrzeug wollte der 7-Jährige die Fahrbahn überqueren. Nach Zeugenaussagen beachtete das Kind den fließenden Verkehr hierbei jedoch nicht. Ein 28-jähriger Autofahrer konnte dem Jungen nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass trotz eingeleiteter Vollbremsung ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden konnte.

Da der Junge einen Schutzhelm trug, wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung von einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000,- Euro

Berichterstatterin: Polizeioberkommissarin Hotz, Polizeistation Dieburg

