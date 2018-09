POL-DA: Erbach: Ermittlungsergebnisse nach Brand in Grundschule

Erbach (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach einem Brand in einer Grundschule in der Straße "Am Drachenfeld" am vergangenen Freitag (wir haben berichtet) konnten die Beamten der Erbacher Kriminalpolizei einen mutmaßlichen Verursacher des Brandes ermitteln. Die bisherigen Erkenntnisse haben ergeben, dass ein Kind für das Feuer in dem Flur vor der Schulküche verantwortlich sein dürfte. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft Darmstadt zu den Hintergründen dauern an.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4055600

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell