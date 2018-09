Mörlenbach (ots) - Fünf Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller sind am Freitagnachmittag (7.9.) von noch unbekannten Tätern mit Farbe beschmiert worden. An einem im Kappellenweg geparkten blauen Skoda, grünen Volkswagen-Golf, weißen Suzuki, roten BMW und schwarzen Fiat, konnten von den Ordnungshütern dunkelblaue Farbspritzer festgestellt werden. Ein Fahrzeugbesitzer erstattete in diesem Zusammenhang Anzeige, da sich die Farbe nicht restlos entfernen ließ und somit ein Sachschaden von bislang geschätzten 500 Euro verursacht wurde. Die Ermittlungsgruppe der Heppenheimer Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell