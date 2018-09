Reinheim (ots) - Wegen des Verdachts der Brandstiftung haben die Beamten vom Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und suchen nun Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ein Fahrradfahrer hatte am späten Sonntagabend (9.9), kurz nach 23 Uhr, das brennendes Fahrzeug im Bereich eines Feld-und Radweges zwischen Reinheim und Ueberau wahrgenommen und die Ordnungshüter verständigt. Polizei und Feuerwehr rückten gemeinsam aus und fanden an der beschriebenen Stelle einen brennenden Motorroller vor. Schnell konnten die Flammen gelöscht werden. Jedoch wurde das Fahrzeug, bei dem es sich um einen Roller vom Hersteller Piaggio, Modell Zip in der Farbe Lila handelt, durch die Flammen komplett beschädigt. Unweit des Brandortes, in etwa 200 Metern Entfernung an einer Schranke "In den Seewiesen" hatten Zeugen eine 5 bis 8 köpfige Gruppe Jugendlicher wahrgenommen, konnten diese aber nicht näher beschreiben. Ob diese Gruppe mit dem Vorfall in Verbindung steht ist derzeit Gegenstand der andauernden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang suchen die Kripobeamten Zeugen, die Hinweise zu der Personengruppe oder dem Eigentümer des Gefährts geben können. Alles Sachdienliche, nimmt die Polizeistation in Ober- Ramstadt (Telefonnummer 06154/6330) oder das zuständige Fachkommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

