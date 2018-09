POL-DA: Groß-Umstadt: Gestohlenes auf Firmengelände entdeckt

Groß-Umstadt (ots) - Ein blauer BMW der 3er Serie, der in der Nacht zum Samstag (08.09.) in der Spremberger Straße entwendet wurde, konnte am späten Samstagabend auf einem Firmengelände wieder aufgefunden werden. Diebe hatten das Fahrzeug zwischen 23 Uhr und 3.45 Uhr am folgenden Morgen gestohlen. Gegen 22.20 Uhr am Samstagabend verständigten Zeugen die Polizei und meldeten das Auto in der Hans-Böckler-Straße. Der BMW wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu den bislang noch unbekannten Tätern dauern an. Zeugen, die Verdächtige Personen in dem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg zu melden (06071/9656-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell