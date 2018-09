Weiterstadt-Riedbahn (ots) - Mit einem Stein haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum Montag (9.-10.9.) das Fenster eines Bürogebäudes in der Feldstraße eingeworfen und das auf diesem Weg entstandene Loch als Einstiegshilfe zu den Räumen genutzt. Aus dem Gebäude erbeuteten die Täter eine noch nicht bekannte Summe Bargeld und flüchteten bislang unerkannt. Die Ermittler vom Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo haben den Fall übernommen und suchen Zeugen, denen gegen 24 Uhr in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Alle sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

