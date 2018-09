Darmstadt (ots) - In der Zeit zwischen Samstagabend (8.9.), 20 Uhr und Sonntagvormittag (9.9.), 11 Uhr haben sich noch unbekannte Langfinger gewaltsam Zugang zu dem Fahrzeuginnenraum eines weißen Volkswagen, Modell Caddy verschafft und aus diesem Wertgegenstände in Höhe mehrerer Hundert Euro entwendet. Das Auto parkte zu diesem Zeitpunkt in der Pallaswiesenstraße, als es in den Fokus der Kriminellen geriet. Durch ihr Vorgehen verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Bislang unerkannt traten die Täter die Flucht an. Die Kripo in Darmstadt (K 21/22) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

