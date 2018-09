Darmstadt (ots) - In der Nacht zum Sonntag (8.-9.9.2018) haben noch unbekannte Diebe ihr Unwesen auf dem Firmengelände eines Energieversorgers in der Frankfurter Straße getrieben und Beute gemacht. Kurz nach 00.30 Uhr überstiegen die Diebe den Zaun zu dem Anwesen der Firma und entwendeten von dort eine noch nicht abschließend bekannte Menge Stromkabel. Möglicherweise nutzten die Langfinger zum Abtransport ihres Stehlguts ein Fahrzeug und wurden dabei beobachtet? Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Rufnummer 06151/9690, bei den Beamten der Darmstädter Ermittlungsgruppe-City, zu melden.

