Münster (ots) - Drei geparkte Autos wurden in der Nacht zum Sonntag (09.09.) auf dem Parkplatz einer Discothek im Breitefeld aufgebrochen. Gegen 5 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem die zerstörten Seitenscheiben an den Fahrzeugen entdeckt wurden. Nach ersten Erkenntnissen hatten Kriminelle jeweils ein Seitenfenster eingeschlagen, um sich Zugang zu den Fahrzeuginnenräumen zu verschaffen. Hieraus entwendeten sie zurückgelassene Gegenstände, wie mobile Navigationsgeräte, eine Geldbörse und eine Jacke. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Darmstadt zu melden.

