POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Pfungstadt (ots) - In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (8.9), 15 Uhr und Sonntag (9.9.), 3 Uhr haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in der Wormser Straße getrieben. Auf der Suche nach Beute hebelten die Kriminellen ein Fenster auf, verschafften sich so Zugang zu dem Anwesen und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob und in welchem Umfang die Diebe Beute machten, ist abschließend noch nicht geklärt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich derzeit auf etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

