POL-DA: Wolfskehlen: Einbrecher machen keine Beute

Wolfskehlen (ots) - Keine Beute haben bislang noch unbekannte Täter gemacht, die es am Sonntagabend (09.09.) auf einen Supermarkt in der Bertha-von-Suttner-Straße abgesehen hatten. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Kriminellen gegen 23 Uhr durch eine Tür in den Verkaufsraum des Geschäftes ein. Hierbei lösten sie den Alarm aus, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Eine anschließende Fahndung und Durchsuchung des Marktes verlief jedoch ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen haben die flüchtigen Täter keine Beute gemacht. Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler der Rüsselsheimer Kripo (K 21/22) unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

