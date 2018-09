POL-DA: Groß- Zimmern: Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall am 04.09.2018

Groß- Zimmern (ots) - Wie bereits am Dienstagabend, 04.09.2018 berichtet, kam es gegen 19:20 Uhr auf der L3114 zwischen Groß- Zimmern und Dieburg zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Rad- und ein Motorradfahrer mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden mussten.

Die Polizei sucht weiterhin Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Insbesondere wird hierbei ein Mann (Erst-Helfer) gesucht, welcher ein blaues Oberteil trug und mit einem, vermutlich schwarzen Mercedes, von Dieburg kommend in Richtung Groß-Zimmern unterwegs war.

Hinweise können an die

Polizeistation Dieburg Groß-Umstädter Straße 82 64807 Dieburg Tel.: 06071/9656-0 Fax: 06071/9656-115

mitgeteilt werden.

Gefertigt: Maczey, POK (Pst. Dieburg)

Alexander Lorenz, PHK (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungs- und Lagedienst

Tel.: 06151- 9693030

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell