POL-GG: Suche nach Unfallfahrzeug

Groß-Gerau (ots) - Unfallort: Nauheim, Georg-Mischlich-Platz Unfallzeit: Freitag, 07.09.2018, 11:00 Uhr

Der Fahrer eines grauen Seat Alhambra versuchte in eine Parklücke am Georg-Mischlich-Platz einzuparken. Da sich die Parklücke als zu eng erwies, parkte er den Alhambra etwas weiter entfernt ab. Später stellte er fest, dass sein Pkw einen Schaden am hinteren rechten Radkasten hat. Er geht davon aus, dass dieser Schaden beim ersten Einparkversuch auf dem Georg-Mischlich-Platz entstanden ist. Als er daraufhin zu diesem Parkplatz ging, um sich das vermeintlich beschädigte Fahrzeug anzuschauen, war dieser Pkw nicht mehr da. Angaben zu dem von ihm beschädigten Pkw kann er leider nicht machen. Sein Pkw ist in einer Höhe von 48-62 cm beschädigt. Hierbei handet es sich lediglich um oberflächliche Kratzer.

