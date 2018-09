Dieburg (ots) - Auf der Suche nach Geld und Wertvollem waren Diebe in der Nacht zum Freitag (07.09.2018) in einem Büro in der Frankfurter Straße. Über ein eingeschlagenes Fenster hatten sich die Kriminellen Zugang zu den Räumen verschafft und dort Schränke sowie Schubladen durchwühlt. Nach ersten Feststellungen flüchteten die Täter ohne Beute. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mindestens 300,- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den noch Unbekannten übernommen. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151 / 969-0 zu melden.

