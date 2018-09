Riedstadt (ots) - Bei dem Versuch in ein Discount-Markt in der Nacht zum Freitag (6.-7.9.) in der Bertha-von-Suttner-Straße im Ortsteil Wolfskehlen einbrechen zu können, mussten die Eindringlinge an der Zwischentür zum Markt passen. Ohne Beute entfernten sich die Unbekannten. Zuvor wurde die Haupteingangstür mit einer Stange gewaltsam geöffnet. Der angerichtete Sachschaden ist nach ersten Schätzungen etwa 1000 Euro hoch. Beobachtungen zu dem Einbruch nehmen Beamte der Ermittlungsgruppe in Groß-Gerau auf. Telefon: 06152 / 1750.

