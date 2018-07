POL-DA: Groß-Umstadt: Schwerer Unfall auf dem Gelände eines Bauernhofes

Groß-Umstadt (ots) - Am Montagnachmittag (9.7.), gegen 16 Uhr, hat sich auf dem Gelände eines Bauernhofes in der Hans- Böckler-Straße ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 29-Jähriger Mann beim Transport und Verladen eines Wasserfasses eingeklemmt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Nachdem ihn die hinzueilenden Helfer befreien konnten wurde der Verletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist derzeit nichts bekannt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei jetzt zeigen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell