Dieburg (ots) - Ein 17- Jähriger muss sich nach seiner Festnahme am Sonntagnachmittag (8.7.) in einem Verfahren unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Jugendliche mit einem weiteren Begleiter, gegen 13 Uhr, ein Grundstück in der Goethestraße unberechtigt betreten und nach einer auf einem Tisch im Außenbereich liegenden Tasche gegriffen. Zusammen mit seinem Begleiter und der Beute ergriff der Dieb dann die Flucht. Diese währte jedoch nicht lange. Die Tat konnte von Zeugen beobachtet und einer der Kriminellen den hinzugeeilten Polizisten beschrieben werden. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung stellten die Beamten dann den 17 -Jährigen noch in Tatortnähe. Dabei konnten Teile der gestohlenen Wertsachen aus der Tasche bei dem Beschuldigten sichergestellt und dem Besitzer wieder übergeben werden. Von dem Begleiter fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg zu melden. (Rufnummer 06071/9656-0)

