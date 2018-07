POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim-Bischofsheim (ots) - Ein am Freitag, in der Zeit zwischen 11.15 und 11.30 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Bauschheim durch ein Fahrzeug beschädigt, das, vermutlich beim Fahren in die sich rechts daneben befindliche Parklücke, beim Einparken das dort bereits stehende Auto streifte und einen Schaden von ca. 500 EUR verursachte. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen und beging Unfallflucht. Die Polizei in Bischofsheim bittet um Mitteilung von Zeugen, die hierzu Angaben machen können, unter der Telefonnummer 06144/9666-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Bischofsheim

Telefon: 06142-9666-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell