POL-DA: Nauheim: Notstromaggregat bei Einbruch in Lagerhalle erbeutet

Nauheim (ots) - Ein Notstromaggregat ließen Unbekannte zwischen Freitag (06.07.) und Sonntag (08.07.) bei einem Einbruch in eine Lagerhalle am "Grüner Weg" mitgehen. Die Täter drangen zuvor unberechtigt in die Halle ein. Zum Abtransport benutzten die Kriminellen vermutlich ein geeignetes Fahrzeug. Darauf deuten Reifenspuren im Bereich des Tatorts hin.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

