POL-DA: Rüsselsheim: Navi und Sonnenbrille bei Autoaufbruch erbeutet

Rüsselsheim (ots) - Durch ein Fahrzeugfenster drangen Unbekannte in der Nacht zum Sonntag (08.07.) in einen in der Löwenstraße geparkten Renault ein. Die Täter entwendeten anschließend aus dem Innenraum unter anderem ein mobiles Navigationsgerät und eine Sonnenbrille, bevor sie wieder das Weite suchten.

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

