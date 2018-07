POL-DA: Rüsselsheim: Motorrad auf Parkplatz gestohlen (GG-JS 88)

Rüsselsheim (ots) - Ein auf dem Parkplatz beim Tor 25 der Firma Opel, in der Mainzer Straße abgestelltes schwarz-weißes Motorrad der Marke KTM, geriet in der Nacht zum Montag (09.07.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter ließen die Maschine mit dem Kennzeichen GG-JS 88, im Wert von zirka 7500 Euro, auf bislang unbekannte Weise mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Motorrads geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

