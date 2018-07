Darmstadt (ots) - Am Freitagnachmittag (6.7.) geriet ein schwarzer Mercedes auf dem Parkplatz des Marienplatzes in das Visier von Dieben. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Kriminellen in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr Zugang zu dem Kofferraum des Fahrzeuges und entwendeten drei Taschen. Bei den Taschen handelt es sich um einen gelben und schwarzen Stoffbeutel sowie eine braune Papiertüte. Auf der schwarzen Stofftasche befindet sich ein Rautenmuster. In einer der drei Taschen befand sich eine Perücke und insgesamt Wertgegenstände in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Verbleib der beschriebenen Beutel geben können, werden gebeten sich zu melden. Alles Sachdienliche wird von den Ermittlern des Kommissariats 21/22 unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

