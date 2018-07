POL-DA: Bad König: Zivile Motorradpolizisten stoppen Autorennen auf der B 45

Bad König (ots) - Zwei Motorradpolizisten des Polizeipräsidiums Südhessen, die mit Zivilkrädern auf der Bundesstraße 45 untwerwegs waren, bemerkten am Freitagvormittag (06.07.) an der "Zeller Kreuzung" zwei nebeneinander stehende Autofahrer, die sich anschließend an der auf grün schaltenden Ampelanlage offenbar dazu entschlossen, spontan ein Autorennen zu veranstalten.

Ein 43 Jahre alter Wagenlenker aus Michelstadt und sein 23-Jähriger Widersacher aus Erbach beschleunigten zunächst stark und fuhren mit weit über 100 Stundenkilometern in Richtung Bad König, bis zu der Stelle, an der sich die beiden Fahrspuren wieder auf einen Fahrstreifen vereinigen. Auch danach ging es in rasanter Fahrt hintereinander weiter.

Die Motorradpolizisten stoppten das Duo und leiteten gegen beide Fahrer Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen ein.

