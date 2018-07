Biblis (ots) - Eine Regenmaschine, die für die Feldbewässerung eingesetzt wird, hat am letzten Dienstag (3.7) gegen 15 Uhr eine Windschutzscheibe eines Autos zum Zerbersten gebracht. Der betroffene Mercedes-Fahrer aus dem Saarland befuhr die Landstraße 3261 in Richtung Wattenheim. In der Nähe des Klärwerks Biblis traf ein Wasserschwall aus der Regenmaschine die Windschutzscheibe, die daraufhin riss. Auch andere Autos, die über die nasse Fahrbahn fuhren, seien ins Rutschen geraten. Ob weitere Autos durch den Einsatz der Bewässerungsanlage beschädigt worden sind, ist noch unklar. Beamte der Ermittlungsgruppe in Lampertheim bitten daher weitere Betroffene sich unter der Rufnummer 06206 / 94400 zu melden.

