POL-HP: Schwerer Motorradunfall

Fürth (ots) - Fürth - Am 08.07.2018 gegen 15:10 Uhr kam es auf der B 38 zwischen 64658 Fürth/OT Krumbach und dem Gumpener Kreuz zu einem schweren Motorradunfall. Ein 23-jähriger Motorradfahrer, welcher in Richtung Krumbach unterwegs war, geriet in einer Linkskurve vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Sturz zog sich der Fahrer schwere Verletzungen an der Wirbelsäule zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Die Bundesstraße musste für ca. 45 min. vollgesperrt werden.

