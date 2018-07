Rüsselsheim (ots) - Am Samstag, den 07.07.18, gegen 23.45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger PKW- Fahrer aus Rüsselsheim die Lucas-Cranach-Straße aus Richtung Waldweg kommend in Richtung Varkausstraße. In Höhe der Hausnummer 60 befindet sich eine Baustelle, hier verliert der 19-Jährige vermtl. aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Opel Adam, kam nach links von seiner Fahrspur ab und prallte frontal mit einem entgegenkommenden PKW VW Caddy eines 44-jährigen PKW-Fahrers aus Wiesbaden zusammen. Durch den heftigen Aufprall überschlug sich der VW Caddy, der 44-Jährige wurde schwer verletzt. Nach dem Zusammenstoß mit dem Caddy, bei dem der Opel Adam das linke Vorderrad inkl. Aufhängung verlor, rutschte das Fahrzeug über den Gehweg und eine Grünfläche auf einen Parkplatz der Moritz-von-Schwind-Straße 1 und beschädigte dort noch zwei weitere geparkte Fahrzeuge. Der 19-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer aus Rüsselsheim wurden ebenfalls schwer verletzt. An den 4 beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 40.000.-- Euro, die drei schwerverletzten Fahrer / Mitfahrer wurden ins Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Rüsselsheim

PHK Wendland

Telefon: 06142-696 595

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell