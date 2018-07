POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots) - Am Freitag, 06.07.2018, kam es zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe Centers in der Tiergartenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein dort abgestellter silberfarbener VW Multivan wurde durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, an der Fahrerseite beschädigt. Aufgrund der Unfallspuren könnte das gesuchte Fahrzeug eine weiße Lackierung haben. Die Polizei bittet um Hinweise zum Sachverhalt. Wer konnte den Unfall beobachten oder kann Hinweise zum unfallbeteiligten Fahrzeug geben?

Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Polizeistation Heppenheim

Mooser, POK'in

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell