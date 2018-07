POL-DA: 40-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt. Schneller Fahndungserfolg der Polizei

Höchst im Odenwald (ots) - Höchst. Im Rahmen einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Wilhelminenstraße in Höchst, am Freitagabend (06.07.2018) gegen 23:35 Uhr, wurde ein 40-jähriger Mann aus Höchst verletzt. Nach ersten Ermittlungen soll ein Gast in dem Lokal den Mann mit einem Bierglas geschlagen haben. Der 40-Jährige wurde bei dem Angriff am Hals schwer verletzt und musste sofort in einem Krankenhaus behandelt werden, ist aber nicht in Lebensgefahr. Der Angreifer, ein 43-Jähriger aus dem Odenwald, flüchtete zunächst und konnte im Rahmen der Fahndung in einer Gaststätte in Breuberg-Sandbach festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Diese hat das Kommissariat K10 der Polizei Erbach übernommen.

